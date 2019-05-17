Лофтус-Чик успешно перенес операцию

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик перенес операцию на травмированном ахилле, сообщает официальный сайт клуба.

Оперативное вмешательство прошло успешно, но сроки восстановления игрока не разглашаются. По некоторым данным, они могут составить до шести месяцев. Эту травму он получил в товарищеском матче с "Нью-Ингленд Революшн".

В нынешнем сезоне 23-летний Лофтус-Чик провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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