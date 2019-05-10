Лофтус-Чик: "Все игроки "Челси" были бы рады, если бы Азар остался в команде до конца карьеры"

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Лофтус-Чик: "Все игроки "Челси" были бы рады, если бы Азар остался в команде до конца карьеры"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик рассказал, что думает о возможном уходе из команды Эдена Азара. Об этом сообщает Sky Sports.

"Я точно знаю, что все игроки "Челси" были бы очень рады, если бы Азар остался в команде до конца карьеры.

Никто не знает, что в его голове. Он прекрасен в последние 7-8 лет, он помог завоевать нам трофеи. Несмотря на то, что он решит, мы уважаем его выбор", - сказал Лофтус-Чик.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Азара хочет мадридский "Реал". Впрочем, пока что клубы не могут договориться по сумме трансфера игрока. Его контракт с "Челси" действует до лета 2020 года.

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