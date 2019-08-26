Логика и долгосрочная перспектива: Как один человек, о котором вы не знаете, спасает "Эвертон"

Когда Алекса Санчеса представили «Олд Траффорд» видео, на котором чилиец играл на пианино, многие фанаты стали закатывать глаза, и их можно понять. Но этот этап преувеличенных анонсов уходит в прошлое – мы вроде как возвращаемся к классике: пара рукопожатий, фразочки на ломанном английском и натянутые улыбки.

Андре Гомеш вернулся, и тон события совершенно отличался от того, что было с Уэйном Руни, Клаасеном и Рамиресом. А всё потому что разрозненный и несобранный «Эвертон» остался в прошлом. АПЛ уже на носу, а «ириски» не спешат с покупками. И это успокаивает.

Фанаты могут радоваться многочисленным трансферам, но они – фальшивый признак прогресса. Истина такова: чем меньше клуб делает летом, тем лучше он организован. Поэтому критика Стива Уолша, предыдущего спортивного директора, логична и понятна.

Он, как выяснилось, не тянул эту роль – мы всё-таки говорим о скауте, который оказался в роли директора. В результате «Эвертон» стал известен хаотичными подписаниям то там, то здесь. Каждый новый трансфер существовал отдельно, в вакууме – Уолш не думал о том, подойдёт футболист составу или нет.

Но главная ошибка клуба завершалась в том, что своего директора он воспринимал, как очередного «гуру» своего дела. Человека, который способен стабильно находить новых Канте или Марезов – главное, чтоб деньги были.

Это – распространённая ошибка. У «Тоттенхэма» был Пол Митчелл, у «Арсенала» - Свен Мислинтат, а у «Ньюкасла» - Грэм Карр. Всех этих людей в клубе и за его пределами воспринимали в качестве спасителей, в то время как они были не более чем компонентами, частью одного большого механизма. Если не окружить их грамотными специалистами и не предоставить необходимые ресурсы, то будет только больше вреда, чем пользы.

Ошибки Уолша вынудили Фархада Мошири, владельца, обратить внимание на Марселя Брандса.

К своему дебюту в английском футболе Брандс уже мог похвастаться более 20 годами карьеры спортивного директора. «РКК Валвейк», АЗ и ПСВ все выступали в голландской Эредивизи, где он мастерски дирижировал сетью скаутов и развивал молодёжь. Здесь же он доказал, что способен работать в сложных финансовых условиях.

Это интересные качества для директора. Голландский футбол далеко не так силён, как другие европейские лиги – это касается как денег, так и финансов. Поэтому здесь Брандс научился оперировать «подсознательной» стратегией. Он знал, как тратить средства с умом, но ещё лучше он умел создавать особенную окружающую среду, которая позволяла игрокам – да и просто людям – расти и развиваться.

Важно выделить его время в ПСВ, когда клуб выиграл три чемпионства. Достиг он успеха и с АЗ, где уже знали об «эффекте Брандса».

Долгожданная гармония

Что же сделал Брандс? Прежде всего, купил правильных игроков – Стротмана, Вейналдума, Лосано, и вывел на новый уровень собственных воспитанников – это Депай, Локадия, Бергвейн и Лабьяд. Он также доказал, что понимает важность внутриклубной идеологии и тесное сотрудничество разных структур.



В конце 2018 году Liverpool Echo взяла интервью у Тона Гербрандса, который работал с Брандсом в АЗ, а затем и в ПСВ. Можно долго обсуждать динамику рабочих отношений, но лучше просто выделить главную мысль – то, что в коллективах Брандса всегда существует чёткая цель. Цель, чью важность Брандс может донести до кого угодно.

«Марсель – мастер-скаут, он всегда искал футболистов от 18 до 22 лет. Эти футболисты должны пробыть в клубе от двух до трёх лет, выучить новый язык, правильно питаться, привыкнуть к самым разным тактикам и подготовиться к новому этапу карьеры».

Такая чёткая и понятная цель – нечто совершенно незнакомое «Эвертону» последних лет. Уолш, например, оперировал в одиночку, и с главным тренером почти не пересекался. Впрочем, его было легко понять – он воспринимал клуб как ступеньку к более желанному месту работы. Его амбиции плохо сказались на «ирисках», которые поздновато стали заподозривать неладное.

Брандс прокомментировал сложившуюся ситуацию в апреле, когда он как раз вёл беседу на тему постоянства в клубе.

«Я знаю, что так получается не всегда, но такое возможно и с аналитиками, медиками и другими специалистами. Создайте систему, которая бы позволяла пробиваться вперёд не только молодым футболистам, но и простым работникам. И не надо будет приглашать 12 новых человек только потому что были утрачены все предыдущие наработки».

Расточительность – проблема, хорошо знакомая поклонникам «Эвертона».

Долгосрочная перспектива

Когда у клуба нет чёткой цели, он вредит себе и фанатам. Главная валюта футбола – голы, победы и очки, но видение тоже важно. Когда команда находится по пути к чему-то, когда её объединяют чёткие идеи, тогда она начинает выигрывать от неугасимого энтузиазма, который сказывается и на качестве игры.

Когда всё получается наоборот, тогда и игра не идёт. Завсегдатаи «Гудисона» подтвердят, что в последние годы атмосфера на стадиона могла бы быть получше.

Сейчас всё лучше. Марко Сильва стартовал слабо, и лишь после нового года «Эвертон» стал собираться. Постепенно стали получаться настоящие подвиги – победы под «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Они не казались случайными, и зрители стали быстро к такому привыкать.

Пока рано делать выводы, но даже несколько спокойных и размеренных месяцев под руководством Брандса говорят в пользу нового директора, результат чьей работы станет понятен не сразу. Будет нелегко: академия, на которой Брандс всегда делает ударение, может начать стагнировать из-за последних санкций, запрещающих регистрировать игроков от 10 до 18 лет до 2020 года. Но фанаты в любом случае ценят то, что «Эвертон» своих молодых не забудет – не с таким директором.

Сейчас поклонники «ирисок» наконец начинают чувствовать себя спокойно. В прошлом культура гуру и хайпа, в прошлом неловкие тренерские перестановки. Существует, наконец, долгосрочный план и человек, который его исполнит. Наконец клуб будет функционировать, как полагается.

Юрий Сергеев

