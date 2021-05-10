Логотип Лиги Чемпионов изменится перед новым сезоном (фото)

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Логотип Лиги Чемпионов изменится перед новым сезоном (фото)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновит логотип Лиги Чемпионов перед новым сезоном, сообщает портал Footy Headlines.

Изменения будут небольшими. Слово League будет написано более крупным шрифтом, слово UEFA  станет "жирнее".

Есть вероятность, что на логотипе Лиги Чемпионов появятся новые цвета, но это маловероятно. 

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