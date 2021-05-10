Логотип Лиги Чемпионов изменится перед новым сезоном (фото)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновит логотип Лиги Чемпионов перед новым сезоном, сообщает портал Footy Headlines.
Изменения будут небольшими. Слово League будет написано более крупным шрифтом, слово UEFA станет "жирнее".
Есть вероятность, что на логотипе Лиги Чемпионов появятся новые цвета, но это маловероятно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18