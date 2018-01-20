Локадия перешёл из ПСВ в "Брайтон"

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Локадия перешёл из ПСВ в "Брайтон"

Атакующий полузащитник ПСВ Юрген Локадия стал игроком "Брайтона", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. 24-летний голландец заключил с "чайками" контракт до лета 2022 года.

Локадия является воспитанником ПСВ, за основную команду эйндховенцев выступает с 2011 года, сыграл 175 матчей и забил 61 гол. 

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