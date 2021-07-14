Локателли хочет в "Ювентус"

Теги сассуоломануэль локателлиювентустрансферы

Локателли хочет в "Ювентус"Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, хавбек сборной Италии и "Сассуоло" Мануэль Локателли решил покинуть команду и перейти в туринский "Ювентус".

По информации источника, итальянский полузащитник согласовал контракт "бьянконери" до лета 2026 года.

Также отмечается, что "Ювентус" не единственный претендент на игрока, конкуренцию итальянскому гранду намерены составить дортмундская "Боруссия" и лондонский "Арсенал". Эти клубы готовы заплатить за итальянца 35 миллионов евро, однако "Сассуоло" намерены выручить за футболиста не менее 40 миллионов евро.

"Ювентус" на данном этапе работает над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку.

В прошедшем сезоне Локателли сыграл 34 матча за "Сассуоло" в Серии А, в которых 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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