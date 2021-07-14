Локателли хочет в "Ювентус"
Фото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, хавбек сборной Италии и "Сассуоло" Мануэль Локателли решил покинуть команду и перейти в туринский "Ювентус".
По информации источника, итальянский полузащитник согласовал контракт "бьянконери" до лета 2026 года.
Также отмечается, что "Ювентус" не единственный претендент на игрока, конкуренцию итальянскому гранду намерены составить дортмундская "Боруссия" и лондонский "Арсенал". Эти клубы готовы заплатить за итальянца 35 миллионов евро, однако "Сассуоло" намерены выручить за футболиста не менее 40 миллионов евро.
"Ювентус" на данном этапе работает над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку.
В прошедшем сезоне Локателли сыграл 34 матча за "Сассуоло" в Серии А, в которых 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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|Наполи
|26
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|26
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