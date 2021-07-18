Локателли отказал двум топ-клубам ради "Ювентуса"

Фото: инстаграм Мануэля Локателли/Автор неизвестен

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли хочет перейти только в туринский "Ювентус", сообщает инсайдер Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, ради перехода в "Ювентус" футболист отклонил предложения лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии". Хавбек уже согласовал с туринским клубом условия пятилетнего контракта.

В прошлом сезоне 23-летний Локателли провел за "Сассуоло" 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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