Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубов

Теги мануэль локателлиманчестер ситиювентуссассуолотрансферы

Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубовФото: Твиттер @locamanuel73 
Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли высказался касательно интереса к нему со стороны ведущих европейских клубов. СМИ уже сообщали, что "Ювентус" рассматривает кандидатуру полузащитника, как часть своего курса по омоложению состава. Теперь же в борьбу за 23-летнего итальянца включился и "Манчестер Сити", сообщает Corriere dello Sport.

"Я чувствую в себе готовность к переходу в топ-клуб. В том числе, и за пределами Италии. Если это будет потенциально хороший вариант для моей карьеры, то почему бы и нет?

Если поступят конкретные предложения, я с удовольствием буду их рассматривать", — заявил Локателли.

Напомним, хавбек перешел в "Сассуоло" из "Милана" летом 2019 года.
В сезоне 2020/2021 опорный полузащитник провел 26 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его текущий контракт с клубом действителен до лета 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценил игрока в 35 млн евро.

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