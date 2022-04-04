Локателли пропустит месяц из-за травмы

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Локателли пропустит месяц из-за травмы

Фото: твиттер Локателли\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и туринского "Ювентуса" Мануэль Локателли пропустит около месяца из-за травмы, сообщает пресс-служба "бьянконери".

Отмечается, что врачи диагностировали у итальянского полузащитника повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Отметим, что травму Локателли получил в матче против миланского "Интера" (0:1) в рамках 31-го тура Серии А.

В нынешнем сезоне футболист в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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