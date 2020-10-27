"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов

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"Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов

"Локомотив" на своем поле проиграл "Бавария" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Единственный гол в составе "железнодорожников" забил Антон Миранчук.

"Локомотив" - "Бавария" - 1:2 (0:1)

Голы: Горецка, 13 - 0:1, Миранчук, 70 - 1:1, Киммих, 79 - 1:2

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Рыбус, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Крыховяк, Миранчук, Куликов (Лисакович, 89), Чорлука (Райкович, 46), Зе Луиш, Смолов (Рыбчинский, 75).

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка (Хави Мартинес, 46), Киммих, Мюллер (Гнабри, 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовски.

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября. 

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