"Локомотив" - "Ахмат" - 0:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Ахмат" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 23-го тура РФПЛ, в котором московский "Локомотив" дома не смог обыграть грозненский "Ахмат".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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