"Локомотив" - "Акхисар" - 2:1 (обзор)

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"Локомотив" - "Акхисар" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор вчерашнего товарищеского матча, в котором московский "Локомотив" обыграл турецкий "Акхисар Беледиеспор".

Напомним, во вторник "Локомотив" объявит о подписании звездного хавбека. | soccernews.ru

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