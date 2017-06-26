"Локомотив" - "Анкаран" - 10:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Анкаран" - 10:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Локомотивом" и словенским "Анкараном".

Не пропустите: "Локомотив" забил 10 голов в ворота словенской команды. | http://soccernews.ru

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