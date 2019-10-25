"Локомотив" анонсировал аншлаг на московском матче с "Ювентусом"
Пресс-служба "Локомотива" объявила о завершении продаж билетов на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
"Все билеты на игру с "Ювентусом" реализованы. В продаже их нет и уже не будет. Вновь призываем болельщиков не приобретать билеты у перекупщиков и на различных интернет-ресурсах, чтобы не стать жертвами мошенников", - говорится в публикации клуба.
Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве. Игра пройдёт на "РЖД Арене", которая вмещает около 27 тысяч человек.
На этой неделе команды провели очный поединок в Турине, который завершился волевой победой "старой синьоры" со счётом 2:1.
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