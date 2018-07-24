"Локомотив" анонсировал громкое подписание

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"Локомотив" анонсировал громкое подписаниеМосковский "Локомотив" в своем инстаграме анонсировал громкое подписание известного игрока.

Так, опубликованным фото "железнодорожники" намекнули на скорый переход в свой стан одного из игроков ПСЖ Гжегожа Крыховяка:

Напомним, стали известный финансовые условия перехода Крыховяка в "Локомотив". | soccernews.ru

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