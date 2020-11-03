"Локомотив" анонсировал матч с "Атлетико" в стиле сериала "Бумажный дом"
"Локомотив" необычным образом анонсировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".
Видео выполнено в стиле титров испанского сериала "Бумажный дом", сюжет которого связан с ограбление монетного двора в Мадриде.
Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 3 ноября, в Москве.
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