"Локомотив" анонсировал матч с "Атлетико" в стиле сериала "Бумажный дом"

Теги локомотив москваатлетико мадрид

"Локомотив" анонсировал матч с "Атлетико" в стиле сериала "Бумажный дом"

"Локомотив" необычным образом анонсировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

Видео выполнено в стиле титров испанского сериала "Бумажный дом", сюжет которого связан с ограбление монетного двора в Мадриде.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня, 3 ноября, в Москве.

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