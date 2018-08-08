"Локомотив" анонсировал переход Смолова

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов перейдет в "Локомотив".

В Instagram "железнодорожников" появилось видео с видами Краснодара, а также надписью ЦФ, которая означает - центрфорвард.

#ктожеон? Публикация от «Локомотив» – ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 8 Авг 2018 в 9:51 PDT

Ранее сообщалось, что 28-летний Смолов обойдется "Локомотиву" в 9 миллионов евро и подпишет с клубом четырехлетний контракт.

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