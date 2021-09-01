"Локомотив" анонсировал трансфер футболиста из Эредивизии, использовав отрывок из "Звездного пути"

Фото: инстаграм Гирано Керка/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" в официальном твиттере анонсировала трансфер полузащитника "Утреха" Гирано Керка, использовав отрывок из "Звездного пути".

Дело в том, что одним из героев фильма является капитан Кирк. В борьбе за хавбека "Локомотив" опередил "Айнтрахт".

25-летний Керк выступает за "Утрехт" с 2014 года. Всего он провел за клуб 175 матчей, забил 42 гола и отдал 43 результативные передачи.

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