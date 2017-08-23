"Локомотив" арендовал Эдера

Нападающий "Лилля" Эдер перешел в "Локомотив" на правах аренды.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона с правом выкупа. В московском клубе форвард будет играть под 24-м номером.

Соглашение подписано в Риме, где ранее Эдер проходил медосмотр.

В прошлом сезоне 29-летний Эдер сыграл 37 матчей и забил шесть мячей.

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