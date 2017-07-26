"Локомотив": "Ари пока не прооперирован"

Пресс-служба "Локомотива" опровергла информацию о том, что бразильский нападающий Ари перенес операцию.

"Информация о том, что Ари был прооперирован, не соответствует действительности", - сообщает клуб.

Напомним, что 31-летний Ари получил травму колена в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и пропустит около полугода.

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