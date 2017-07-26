"Локомотив": "Ари пока не прооперирован"

Теги локомотив москваари

"Локомотив": "Ари пока не прооперирован"

Пресс-служба "Локомотива" опровергла информацию о том, что бразильский нападающий Ари перенес операцию. 

"Информация о том, что Ари был прооперирован, не соответствует действительности", - сообщает клуб.

Напомним, что 31-летний Ари получил травму колена в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и пропустит около полугода.

Не пропустите: Ари вернется в строй к концу года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов