"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного вырывает победу у "СКА-Хабаровск"

Один из лидеров российской Премьер-лиги московский "Локомотив" в рамках 4-го тура принимал дебютанта элитного дивизиона – "СКА-Хабаровск". Перед отчетной игрой "железнодорожники" и "армейцы" занимали диаметрально противоположные позиции в турнирной таблице. Команда Юрия Семина занимала первое место, в то время как хабаровчане находились в самом подвале.

То, что преимущество в этом матче будет на стороне москвичей, мало кто сомневался. Столичная команда со старта поединка взяла мяч под свой контроль и на 7-й минуте могла открывать счет. Фернандеш навесил на линию вратарской, где Фарфан головой подправлял мяч в дальний угол, но сфера совсем немного не попала в створ. В середине тайма "Локомотив" имел еще два хороших шанса для взятия ворот. Сначала Игнатьев получил мяч на правом краю штрафной, после чего сместился ближе к центру и выдал пас под удар Фарфану. Однако форвард хозяев поля с рывком запоздал, и добраться до мяча уже не смог. А вскоре Кверквелия выдал пас из центра на Рыбуса. Мацей переложил мяч с левой ноги под правую и пробил в ближний угол. Сфера по пути в ворота врезалась в ногу защитнику, после чего улетела за боковую линию.

В таком же русле проходила и вторая половина матча. "Локомотив" продолжал наседать на ворота Криворучко, а гости даже не помышляли об атаке. Самый реальный шанс открыть счет до перерыва "железнодорожники" имели на 44-й минуте. После розыгрыша стандарта довели москвичи мяч до Фернандеша, который с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу. Голкипер "армейцев" в прыжке кончиками пальцев дотянулся до мяча, но сфера все равно прилетела на голову Кверквелии, который каким-то чудом не попал по воротам соперника, ударив выше.

С возобновлением игры команда Юрия Семина продолжила искать счастье у ворот "СКА-Хабаровск". На 49-й минуте хороший момент для взятия ворот был у Фарфана. Джефферсон в итоге игрового эпизода пробивал по центру ворот в касание, но мяч прилетел точно в руки Криворучко. Однако активного продолжения от хозяев поля на удивление не последовало. Все же чувствовалось отсутствие главного голеадора бразильца Ари, без которого созидать было сложно. "Армейцы" же постепенно освоились на поле, преодолели волнение и регулярно выбирались на сторону соперника. Правда, до опасных моментов у ворот Гилерме по-прежнему дело не доходило.

Все могла изменить 60-я минута. Фернандеш с правого края подал в штрафную, где на дальней штанге Алексей Миранчук головой отправлял снаряд в цель – мяч полетел чуть выше перекладины. Спустя 7 минут "Локомотив" создает еще один убойный момент. Снова со стандарта подает Фернандеш, верховую борьбу выигрывает Тарасов, но после его удара головой мяч "облизывает" стойку и уходит за поле.

Казалось, в этот вечер ворота Криворучко так и останутся заколдованными. Но Алексей Миранчук думал по-другому. На 75-й минуте "железнодорожники" получили право пробить штрафной по центру метров с 23-х от ворот. Миранчук мастерски положил мяч в девятку того угла, где и должен был находиться вратарь – 1:0. После этого столичная команда раскрепостилась и за последнюю десятиминутку игры могла доводить счет до разгромного. Сначала Фернандеш справа вышел на ворота и пробивал в дальний угол, но Криворучко в отчаянном прыжке спас свою команду. Мог сделать дубль и Миранчук. Однако его удар в упор заблокировали защитники. И совсем невероятным было то, что гости в компенсированное время могли уйти от поражения. Защита "железнодорожников" сыграла ненадежно, позволив Марковичу принять мяч на линии штрафной, а затем и пробить. Только чудо и брак в мастерстве игрока "СКА-Хабаровск" помогли "Локомотиву" удержать победный счет и лидерство в турнирной таблице.

"Локомотив" – "СКА-Хабаровск" – 1:0

Гол: Ал-й Миранчук, 75.

"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов (Ан-н Миранчук, 39), Тарасов (Коломейцев, 70), И.Денисов, Рыбус, Игнатьев, Фернандеш, Ал-й Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 90+2).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Наваловский, Гришко, Баляйкин, Пуцко, Тишкин, Димидко, Габулов (Корян, 79), Дедечко (Калинский, 81), Никифоров, Кобялко (Маркович, 68).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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