"Локомотив" благодаря голу Игоря Денисова обыгрывает "Ниццу" после первого тайма

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"Локомотив" благодаря голу Игоря Денисова обыгрывает "Ниццу" после первого таймаМосковский "Локомотив" благодаря голу своего полузащитника Игоря Денисова обыгрывает французскую "Ниццу" после первого тайма в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, "Локомотив" и "Ницца" играют в следующих составах. | soccernews.ru

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