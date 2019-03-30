"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

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"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

В рамках 21-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде взял верх над "Динамо".

Единственный гол в столичном дерби забил хавбек "железнодорожников" Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

"Динамо" – "Локомотив" - 0:1

Гол: Антон Миранчук, 64 (пенальти) - 0:1.

"Динамо": Шунин, Морозов (Рауш, 76), Евгеньев, Козлов, Шуньич, Юсупов, Грулев (Липовой, 69), Жоаозиньо, Тетте, Марков (Панченко, 60), Луценко.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Денисов (Кварацхелия, 55), Баринов, Антон Миранчук, Крыховяк, Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов (Эдер, 81).

Благодаря этой победе "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Зенита" до трёх очков. Что касается "Динамо", то "бело-голубые" остались на 13-й строчке.

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