"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
В рамках 21-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде взял верх над "Динамо".
Единственный гол в столичном дерби забил хавбек "железнодорожников" Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
"Динамо" – "Локомотив" - 0:1
Гол: Антон Миранчук, 64 (пенальти) - 0:1.
"Динамо": Шунин, Морозов (Рауш, 76), Евгеньев, Козлов, Шуньич, Юсупов, Грулев (Липовой, 69), Жоаозиньо, Тетте, Марков (Панченко, 60), Луценко.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Денисов (Кварацхелия, 55), Баринов, Антон Миранчук, Крыховяк, Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов (Эдер, 81).
Благодаря этой победе "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Зенита" до трёх очков. Что касается "Динамо", то "бело-голубые" остались на 13-й строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|ЦСКА Москва
|20
|36
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Арсенал Тула
|21
|30
|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12