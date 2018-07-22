"Локомотив" близок к аренде футболиста ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк, скорее всего, продолжит карьеру в "Локомотиве".

Как сообщает L’Equipe, "железнодорожники" возьмут игрока на правах аренды с опцией выкупа за 10 миллионов евро.

Сделка официально будет завершена в ближайшие дни.

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