"Локомотив" близок к подписанию армянского полузащитника

Теги локомотив москвапюникэрик варданянтрансферы

"Локомотив" близок к подписанию армянского полузащитника

Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян продолжит карьеру в России.

Сообщается, что о трансфере 21-летнего армянина договорился московский "Локомотив".

СМИ предполагают, что сумма сделки составит 300 тысяч евро.

"Локомотив" выиграл гонку за перспективного хавбека у "Ростова".

Варданян - воспитанник "Пюника", за основную команду провёл 61 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

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