"Локомотив" близок к подписанию бывшего вратаря "Краснодара"

Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк в ближайшее время может стать игроком московского "Локомотива", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, московский клуб предложил контракт голкиперу и стороны близки к договоренности. Крицюк является свободным агентом, поэтому достанется "железнодорожникам" бесплатно.

29-летний Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 по 2020 годы, провел за клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола. Ранее играл за "Академию", "Тольятти", "Брагу" и "Риу Аве". За сборную России сыграл два матча.

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