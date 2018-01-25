"Локомотив" близок к подписанию Марковича

Теги локомотив москвалазар марковичливерпуль

"Локомотив" близок к подписанию МарковичаПолузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович может перейти на правах аренды в "Локомотив".

Как сообщает источник, представители 23-летнего серба проинформировали английский клуб о том, что лидер нынешнего первенства РФПЛ - наиболее реальный претендент на игрока.

В текущем сезоне Маркович на поле в матчах АПЛ не выходил.

Напомним, Максимович пройдет медосмотр в "Спартаке". | soccernews.ru

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