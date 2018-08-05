"Локомотив" близок к подписанию очередного громкого новичка

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"Локомотив" близок к подписанию очередного громкого новичкаМосковский "Локомотив" близок к подписанию очередного громкого новичка - форварда гельзенкирхенского "Шальке" Бреля Эмболо.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил агент 21-летнего нападающего Эрдин Шакири. В частности, он рассказал: "О стопроцентном подписании контракта между Эмболо и "Локомотивом" говорить пока рано. Клуб действительно договорился с футболистом по условиям личного контракта. Сейчас между командами решаются юридические и финансовые вопросы. Если все будет хорошо, то в первой половине следующей недели футболист может пройти медицинское обследование".

Напомним, Мещеряков прокомментировал старт "Локомотива" в РФПЛ. | soccernews.ru

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