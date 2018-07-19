"Локомотив" близок к подписанию защитника "Барселоны"

Теги алейш видальлокомотив москвабарселона

"Локомотив" близок к подписанию защитника "Барселоны"Московский "Локомотив" близок к подписанию защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 28-летнего бека "сине-гранатовых" Давид Пирри. В частности, он рассказал: "Видаль все еще может перейти в "Локомотив". Трансфер может быть осуществлен, я бы оценил его вероятность в 90%".

Напомним, "Локомотив" интересуется форвардом из Премьер-Лиги. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов