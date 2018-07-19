"Локомотив" близок к подписанию защитника "Барселоны"

Московский "Локомотив" близок к подписанию защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля.

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 28-летнего бека "сине-гранатовых" Давид Пирри. В частности, он рассказал: "Видаль все еще может перейти в "Локомотив". Трансфер может быть осуществлен, я бы оценил его вероятность в 90%".

Напомним, "Локомотив" интересуется форвардом из Премьер-Лиги. | soccernews.ru