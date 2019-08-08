"Локомотив" близок к покупке Джорджевича

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Как сообщает Betting Insider, "железнодорожники" могут закрыть трансфер в ближайшие дни. "Локомотив" заплатит за игрока 1,8 миллиона евро плюс 200 тысяч евро в виде бонусов.

Отмечается, что Джорджевич является альтернативой Николаю Комличенко из "Млады-Болеслав". В услугах 25-летнего черногорца также заинтересован "Андерлехт".

Два прошлых сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале", где сыграл 50 матчей и забил 16 голов.

Читайте также: "Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах. | http://soccernews.ru