"Локомотив" близок к покупке Джорджевича

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"Локомотив" близок к покупке Джорджевича

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Как сообщает Betting Insider, "железнодорожники" могут закрыть трансфер в ближайшие дни. "Локомотив" заплатит за игрока 1,8 миллиона евро плюс 200 тысяч евро в виде бонусов.

Отмечается, что Джорджевич является альтернативой Николаю Комличенко из "Млады-Болеслав". В услугах 25-летнего черногорца также заинтересован "Андерлехт".

Два прошлых сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале", где сыграл 50 матчей и забил 16 голов.

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Комментарии

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petr59lisaev

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