"Локомотив" близок к покупке Джорджевича
Форвард "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Как сообщает Betting Insider, "железнодорожники" могут закрыть трансфер в ближайшие дни. "Локомотив" заплатит за игрока 1,8 миллиона евро плюс 200 тысяч евро в виде бонусов.
Отмечается, что Джорджевич является альтернативой Николаю Комличенко из "Млады-Болеслав". В услугах 25-летнего черногорца также заинтересован "Андерлехт".
Два прошлых сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале", где сыграл 50 матчей и забил 16 голов.
Читайте также: "Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|ЦСКА Москва
|4
|9
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|Ростов
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|Локомотив Москва
|4
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|Рубин
|4
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|6
|Краснодар
|4
|7
|7
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|4
|7
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|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
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|Крылья Советов
|4
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|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
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