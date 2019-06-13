"Локомотив" близок к покупке Мурильо

Защитник "Крузейро" Мурильо Серкейра, скорее всего, станет игроком "Локомотива".

Сообщается, что 22-летний бразилец уже находится в Москве и в ближайшее время заключит соглашение с "железнодорожниками". Ранее сообщалось, что "Локомотив" предлагает за Мурильо 2,5 миллиона евро.

Мурильо выступает за "Крузейро" с 2017 года. В этом году он провел 6 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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