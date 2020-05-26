"Локомотив" близок к покупке основного игрока сборной Хорватии

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"Локомотив" близок к покупке основного игрока сборной Хорватии

Хорватский полузащитник римского "Лацио" Милан Бадель может перейти в московский "Локомотив" в летнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб может заплатить за футболиста 3,5 миллиона евро. В данный момент рассматриваются вариант с полноценным трансфером и арендой футболиста с обязательством последующего выкупа. 

Бадель принадлежит "Лацио", а за "Фиорентину" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провек провел за флорентицев 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бадель огласил "Локомотиву" свои требования по зарплате. | http://soccernews.ru
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