"Локомотив" близок к покупке защитника "Шальке"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес может перебраться в "Локомотив".

Как сообщает Sport Bild, футболист не отправился с "Шальке" на сборы в Австрию, так как ведет переговоры с другим клубом.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 9 миллионов евро.

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