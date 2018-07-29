"Локомотив" близок к покупке защитника "Шальке"

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"Локомотив" близок к покупке защитника "Шальке"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес может перебраться в "Локомотив".

Как сообщает Sport Bild, футболист не отправился с "Шальке" на сборы в Австрию, так как ведет переговоры с другим клубом.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 9 миллионов евро.

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