"Локомотив" близок к приобретению тунисского хавбека

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"Локомотив" близок к приобретению тунисского хавбека

Тунисский полузащитник "Этуаль дю Сахель" Мохамеда Амин Бен-Амор может перейти в "Локомотив", сообщает Infos Foot. 

По сведениям издания, тунисский клуб оценил футболиста в 2,5 миллиона евро, а "железнодорожники" предлагают на 300 тысяч меньше. Скорее всего, клубы сумеют достичь компромисса.

25-летний Бен-Амор выступает за "Этуаль" с 2014 года, провел за клуб 101 матч и забил 4 гола.

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