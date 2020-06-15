"Локомотив" близок к трансферу 18-летнего узбека

Московский "Локомотив" находится на завершающей стадии переговоров с "Бунедкором" по поводу трансфера вингера Жасура Жалолиддинова.

По информации UPL24, "железнодорожники" собираются купить 18-летнего футболиста и оставить его в нынешней команде ещё на полгода.

Ранее перспективный узбек мог оказаться в итальянском "Беневенто", однако сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.

Рыночная стоимость Жалолиддинова оценивается в 450 тысяч евро.

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