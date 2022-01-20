"Локомотив" близок к трансферу нападающего "Монако"
Фото: инстаграм Вилсона Исидора/Автор неизвестен
Нападающий "Монако" Вилсон Исидор в ближайшее время может перейти в московский "Локомотив", сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, российский клуб готов предложить футболисту контракт до лета 2026 года. Сумма возможного трансфера не разглашается.
21-летний Исидор в нынешнем сезоне провел за "Монако" 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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