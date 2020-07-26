"Локомотив" близок к трансферу защитника "Лестера"

Хорватский защитник "Лестера" Филип Бенкович близок к переходу в московский "Локомотив", сообщает журналист "Спорт-Экспресса" Севастиан Терлецкий.

По сведениям источника, трансфер футболиста в российский клуб может свершиться в ближайшее время.

Стоит отметить, что у Бенкович один агент с защитником "Ливерпуля" Деяном Ловреном, который близок к переходу в "Зенит".

Во второй половине нынешнего сезоне 23-летний Бенкович выступал за клуб Чемпионшипа "Бристоль Сити", провел 10 матчей и забил два гола.

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