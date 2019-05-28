"Локомотив" близок к выкупу Крыховяка

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"Локомотив" близок к выкупу Крыховяка

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб серьезно продвинулся в переговорах по выкупу хавбека ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

"По трансферу Крыховяка остались формальности. Мы хотим купить его, ПСЖ готов продать его, а он хочет остаться в "Локомотиве". В ближайшее время он подпишет трехлетнее соглашение", - приводят слова Крыховяка российские СМИ.

Напомним, что "железнодорожники" арендовали 29-летнего поляка прошлым летом. В минувшем сезоне на его счету два забитых мяча и пять ассистов в 39 играх.

"Локомотив" финишировал в РПЛ на второй позиции, которая гарантирует участие в групповой стадии Лиги Чемпионов.

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