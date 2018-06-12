"Локомотив" более двух месяцев назад прекратил переговоры с Фернандешем о новом контракте

Руководство "Локомотива" странно себя ведёт в переговорах с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Как сообщают российские СМИ, стороны прекратили контактировать по поводу подписания нового контракта ещё 9 апреля.

Возможно, "Локомотив" планирует продать Фернандеша этим летом, несмотря на желание самого португальца продолжить выступать за "железнодорожников".

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