"Локомотив" более двух месяцев назад прекратил переговоры с Фернандешем о новом контракте

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

"Локомотив" более двух месяцев назад прекратил переговоры с Фернандешем о новом контракте

Руководство "Локомотива" странно себя ведёт в переговорах с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Как сообщают российские СМИ, стороны прекратили контактировать по поводу подписания нового контракта ещё 9 апреля.

Возможно, "Локомотив" планирует продать Фернандеша этим летом, несмотря на желание самого португальца продолжить выступать за "железнодорожников".

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