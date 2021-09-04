"Локомотив" боролся с "Манчестер Сити" за хорватского таланта

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"Локомотив" боролся с "Манчестер Сити" за хорватского таланта

Фото инстаграм Стипе Биука

Вингер "Хайдука" Стипе Биук привлёк внимание "Манчестер Сити" и московского "Локомотива", пишет Jutarnji List.

По сведениям издания, английский и российский клубы летом пытались купить 18-летнего футболиста.

"Железнодорожники" предлагали за талантливого хорвата 10 миллионов евро, а "горожане" - 12,5 миллиона, но и те, и другие получили отказ.

Биук пока сыграл за главную команду "Хайдук" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Локомотив" представил двух звёздных новичков. | http://soccernews.ru
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