"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В рамках третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Локомотив"сыграет с "Брагой".

"Железнодорожники" стартовали в турнире с поражения от "Леванте", а затем переиграли "Катанию". Что касается португальской команды, то они одержали две победы.

Матч пройдёт в пятницу, 1 марта. Начало - в 20:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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