"Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера"

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"Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера"

"Локомотив" согласовал трансфер португальского португальского "Интера" Жоау Мариу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, российский клуб арендует футболиста бесплатно с правом последующего выкупа через год за 18 миллионов евро. При этом "Локо" будет полностью выплачивать хавбеку зарплату, которая составляет 3,5 миллиона евро в год.

Португалец уже прошел медицинское обследование и вскоре о переходе будет объявлено официально.

26-летний Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Всего он провел за итальянский клуб 69 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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