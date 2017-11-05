"Локомотив" - ЦСКА - 2:2 (обзор)

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"Локомотив" - ЦСКА - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор центрального матча 16-го тура Премьер-Лиги, в котором "Локомотив" и ЦСКА сыграли в результативную ничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
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