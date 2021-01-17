"Локомотив" дал отдохнуть Гильерме, Мурило и Зе Луишу. Для них сбор начнется позже
"Локомотив" объявил о том, что вратарь Гильерме, защитник Мурило и форвард Зе Луиш начнут работу на сборах только со следующей недели.
"Гильерме, Мурило и Зе Луиш прилетят на сбор в середине следующей недели.
Тренерский штаб предоставил дополнительные дни отдыха Гильерме и Мурило (оба год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии), а также Зе Луишу (продолжает восстановление под присмотром врачей)", – написал "Локо" в своем Твиттере.
Напомним, "железнодорожники" ушли на перерыв в РПЛ занимая 8 строчку в турнирной таблице. В их активе 28 очков после 19 сыгранных матчей. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 13 баллов.
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