"Локомотив" дал отдохнуть Гильерме, Мурило и Зе Луишу. Для них сбор начнется позже

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"Локомотив" дал отдохнуть Гильерме, Мурило и Зе Луишу. Для них сбор начнется позже"Локомотив" объявил о том, что вратарь Гильерме, защитник Мурило и форвард Зе Луиш начнут работу на сборах только со следующей недели.

"Гильерме, Мурило и Зе Луиш прилетят на сбор в середине следующей недели.

Тренерский штаб предоставил дополнительные дни отдыха Гильерме и Мурило (оба год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии), а также Зе Луишу (продолжает восстановление под присмотром врачей)", – написал "Локо" в своем Твиттере.

Напомним, "железнодорожники" ушли на перерыв в РПЛ занимая 8 строчку в турнирной таблице. В их активе 28 очков после 19 сыгранных матчей. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 13 баллов.

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