"Локомотив" - "Динамо" - 3:0 (обзор)

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"Локомотив" - "Динамо" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 12-го тура РФПЛ, в котором московский "Локомотив" разгромил земляков из "Динамо".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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