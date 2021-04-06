"Локомотив", "Динамо" и "Анжи" получат выплаты от трансфера Кокорина в "Фиорентину"

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Московские "Локомотив" и "Динамо", а также махачкалинский "Анжи", получат выплаты от трансфера нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, клубы получат деньги в качестве вклада в воспитание игрока, так как за них Кокорин выступал до 23 лет. "Локомотив" получит 85 тысяч евро, "Динамо" - 138 тысяч, а "Анжи" - 1800 евро.

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

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