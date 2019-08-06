"Локомотив" до конца недели купит Комличенко

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"Локомотив" до конца недели купит Комличенко

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко в ближайшее время станет игроком "Локомотива", сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста и до конца недели объявят о сделке официально.

В гонке за форвардом сборной России "Локомотив" опередил "Спартак", "Динамо", "Гент" и ПАОК.

В прошлом сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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