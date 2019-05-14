"Локомотив" добавил в свой шорт-лист еще одного хавбека

Хавбек "Оренбурга" Алексей Сутормин может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Сообщается, что "железнодорожники" лидируют в борьбе за 25-летнего футболиста и готовы заплатить за него около трех миллионов евро.

Сутормин является воспитанником "Зенита", однако также успел побывать в системе "Спартака".

В этом сезоне Сутормин провел 29 игр, в которых отметился 9 забитыми мячами и двумя ассистами.

Напомним, что за два тура до конца чемпионата "Локомотив" идет на втором месте.

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