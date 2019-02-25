"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче
В рамках товарищеской встречи "Локомотив" переиграл норвежский "Сарпсборг".
"Локомотив" - "Сарпсборг" 1:0
Гол: Антон Миранчук (пен), 90 - 1:0
"Локомотив": Гильерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 63), Денисов, Баринов, Фарфан (Крыховяк, 63), Миранучук Ал., Миранчук Ан., Эдер.
"Сарпсборг": Васютин, Твейта, Бато, Несс, Томассен, Халворсен, Захариассен, Нильсен, Линдсет, Скавелик, Ларсен.
Читайте также: Чалов и Нисимура помогли ЦСКА переиграть "Уфу" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сульшеру покорилось уникальное достижение
-
"Бавария" все еще надеется подписать игрока "Атлетико"
-
"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче
-
"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"
-
УЕФА открыл дело против Симеоне
-
Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"
-
Не лучший футболист: Экс-игрок "Ливерпуля" высказался об Аршавине
-
1
"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Португалии
-
1
"Реал" готовит более 200 миллионов евро за двух игроков "Манчестер Юнайтед"
-
Черчесов выступил за перенос матча "Зенита" со "Спартаком"
-
1
Слуцкий громко высказался о своем будущем в "Витессе"
-
"Локомотив" огласил стартовый состав на матч с "Сарпсборгом 08"
-
2
Я лидер атаки: Бензема ярко высказался о своей роли в "Реале"
-
2
"Зенит" представил видео о первых матчах Ракицкого
-
2
Спортивный директор "Ромы" может продолжить карьеру в Англии
-
1
Аллегри поощрил футболистов после матча с "Болоньей"
-
Экс-игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем
-
1
Появился полный отчет о гибели Салы в авиакатастрофе
-
Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару"
-
1
Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму