"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче

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"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче

В рамках товарищеской встречи "Локомотив" переиграл норвежский "Сарпсборг".

"Локомотив" - "Сарпсборг" 1:0

Гол: Антон Миранчук (пен), 90 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 63), Денисов, Баринов, Фарфан (Крыховяк, 63), Миранучук Ал., Миранчук Ан., Эдер.

"Сарпсборг": Васютин, Твейта, Бато, Несс, Томассен, Халворсен, Захариассен, Нильсен, Линдсет, Скавелик, Ларсен.

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