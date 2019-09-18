"Локомотив" добыл выездную победу над "Байером", "Атлетико" вырвал ничью в матче с "Ювентусом"

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"Локомотив" добыл выездную победу над "Байером", "Атлетико" вырвал ничью в матче с "Ювентусом"

Представляем результаты матчей 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Группа D

"Байер" - "Локомотив" 1:2

Голы: Крыховяк, 16 - 0:1, Хеведес (аг), 25 - 1:1, Баринов, 37 - 1:2

"Байер": Градецки, Та, Венделл, Бендер, Бендер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Баумгартлингер (Амири, 71), Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Чорлука, Смолов.

Предупреждения: Баринов (55), Арангис (76).    


"Атлетико" - "Ювентус" 2:2

Голы: Куадрадо, 48 - 0:1, Матюиди, 65 - 0:2, Савич, 70 - 1:2, Эррера, 90 - 2:2

"Атлетико": Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Сауль, Коке, Лемар (Корреа, 60), Томас (Эррера, 76), Жоау Феликс, Диего Коста.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Хедира (Бентанкур, 69), Матюиди, Пьянич (Рэмзи, 87), Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (15), Куадрадо (71), Диего Коста (83).

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